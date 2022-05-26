В Европе подсчитали доходы России от экспорта нефти и газа

26 мая 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Во Франции заявили, что санкции против РФ продолжатся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «За покупку углеводородов России платят почти 800 миллионов евро в день. Такая ситуация не может продолжаться долго. Санкции есть и будут продолжаться», — сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз обсуждает введение шестого пакета ограничений, которые предполагают эмбарго на нефть из России. Венгрия все еще выступает против этой инициативы, поэтому ЕС в тупике и запрет вряд ли одобрят, сообщал Bloomberg. Во Франции могут вырасти цены на топливо при введении запрета на импорт нефти из России, цитирует «Национальная служба новостей» президента отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсиса Пусса. Также от нефти и газа из РФ решили отказаться в США. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар и по самим странам Запада.

Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «За покупку углеводородов России платят почти 800 миллионов евро в день. Такая ситуация не может продолжаться долго. Санкции есть и будут продолжаться», — сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз обсуждает введение шестого пакета ограничений, которые предполагают эмбарго на нефть из России. Венгрия все еще выступает против этой инициативы, поэтому ЕС в тупике и запрет вряд ли одобрят, сообщал Bloomberg. Во Франции могут вырасти цены на топливо при введении запрета на импорт нефти из России, цитирует «Национальная служба новостей» президента отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсиса Пусса. Также от нефти и газа из РФ решили отказаться в США. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар и по самим странам Запада.