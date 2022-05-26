В Европе подсчитали доходы России от экспорта нефти и газа

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Во Франции заявили, что санкции против РФ продолжатся Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«За покупку углеводородов России платят почти 800 миллионов евро в день. Такая ситуация не может продолжаться долго. Санкции есть и будут продолжаться», — сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI.

Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз обсуждает введение шестого пакета ограничений, которые предполагают эмбарго на нефть из России. Венгрия все еще выступает против этой инициативы, поэтому ЕС в тупике и запрет вряд ли одобрят, сообщал Bloomberg. Во Франции могут вырасти цены на топливо при введении запрета на импорт нефти из России, цитирует «Национальная служба новостей» президента отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсиса Пусса. Также от нефти и газа из РФ решили отказаться в США. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар и по самим странам Запада.

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Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «За покупку углеводородов России платят почти 800 миллионов евро в день. Такая ситуация не может продолжаться долго. Санкции есть и будут продолжаться», — сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз обсуждает введение шестого пакета ограничений, которые предполагают эмбарго на нефть из России. Венгрия все еще выступает против этой инициативы, поэтому ЕС в тупике и запрет вряд ли одобрят, сообщал Bloomberg. Во Франции могут вырасти цены на топливо при введении запрета на импорт нефти из России, цитирует «Национальная служба новостей» президента отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсиса Пусса. Также от нефти и газа из РФ решили отказаться в США. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар и по самим странам Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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