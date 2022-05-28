Рогозин предложил странам ЕС закупить и выпить всю водку из РФ

29 мая 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Рогозин высмеял заявление главы ЕК о покупке российской нефти Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил странам Европейского союза закупить и употребить всю российскую водку, чтобы Россия не смогла получить от нее прибыль. Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог на ней заработать еще больше», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что будет отличным решением, если Европа продолжит закупать нефть у России, ведь в противном случае Москве нужно будет искать другие рынки сбыта ресурсов, где цены поднимутся, а значит страна сможет заработать на экспорте больше, чем сейчас. В начале апреля Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из России. Это решение было связано с началом спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон произвел расчеты, согласно которым Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Он заключил, что такая ситуация не может продолжаться долго, поскольку «санкции есть и будут продолжаться». Министр энергетики РФ Александр Новак поделился мнением о том, что если Евросоюз откажется от российской нефти, то европейские страны будут вынуждены покупать нефть у РФ через посредников.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил странам Европейского союза закупить и употребить всю российскую водку, чтобы Россия не смогла получить от нее прибыль. Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог на ней заработать еще больше», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что будет отличным решением, если Европа продолжит закупать нефть у России, ведь в противном случае Москве нужно будет искать другие рынки сбыта ресурсов, где цены поднимутся, а значит страна сможет заработать на экспорте больше, чем сейчас. В начале апреля Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из России. Это решение было связано с началом спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон произвел расчеты, согласно которым Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Он заключил, что такая ситуация не может продолжаться долго, поскольку «санкции есть и будут продолжаться». Министр энергетики РФ Александр Новак поделился мнением о том, что если Евросоюз откажется от российской нефти, то европейские страны будут вынуждены покупать нефть у РФ через посредников.