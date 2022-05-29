В Мариуполе раскрыты списки США об эвакуации раненых с поля боя

В промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены американские бланки для эвакуации раненных с поля боя. Украинцев определено спасать в последнюю очередь, передает РИА «Новости», со ссылкой на своего корреспондента.
Так, согласно найденной эвакуационной форме, пациенты делились на несколько категорий:
военные США;
граждане США;
не американские военные;
не граждане США и пленные.
Таким образом, есть основание полагать, что украинцев определено спасать в последнюю очередь. Отмечается, что градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ, видео с благодарностями пленных появилось в распоряжении РИА «Новостей».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России не раз заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.
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В промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены американские бланки для эвакуации раненных с поля боя. Украинцев определено спасать в последнюю очередь, передает РИА «Новости», со ссылкой на своего корреспондента. Так, согласно найденной эвакуационной форме, пациенты делились на несколько категорий: Таким образом, есть основание полагать, что украинцев определено спасать в последнюю очередь. Отмечается, что градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ, видео с благодарностями пленных появилось в распоряжении РИА «Новостей». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России не раз заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.