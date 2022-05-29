29 мая 2022

В Мариуполе раскрыты списки США об эвакуации раненых с поля боя

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Майдан. Украина. Киев, носилки, раненый, жертвы
Раненых украинцев определено спасать в последнюю очередь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены американские бланки для эвакуации раненных с поля боя. Украинцев определено спасать в последнюю очередь, передает РИА «Новости», со ссылкой на своего корреспондента.

Так, согласно найденной эвакуационной форме, пациенты делились на несколько категорий:

  • военные США;
  • граждане США;
  • не американские военные;
  • не граждане США и пленные.

Таким образом, есть основание полагать, что украинцев определено спасать в последнюю очередь. Отмечается, что градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ, видео с благодарностями пленных появилось в распоряжении РИА «Новостей».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России не раз заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.

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В промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены американские бланки для эвакуации раненных с поля боя. Украинцев определено спасать в последнюю очередь, передает РИА «Новости», со ссылкой на своего корреспондента. Так, согласно найденной эвакуационной форме, пациенты делились на несколько категорий: Таким образом, есть основание полагать, что украинцев определено спасать в последнюю очередь. Отмечается, что градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ, видео с благодарностями пленных появилось в распоряжении РИА «Новостей». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России не раз заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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