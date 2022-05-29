Путин наградил курганского разведчика, погибшего на Украине

В Курганской области простились с военным, который погиб на Украине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Целинном муниципальном округе (Курганская область) простились с разведчиком Дмитрием Шулеповым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Он посмертно награжден орденом Мужества. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Информация опубликована в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ ефрейтор контрактной службы Дмитрий Шулепов посмертно награжден орденом Мужества», — указано в сообщении администрации округа. В администрации округа уточнили, Шулепов был разведчиком. Военнослужащего похоронили на кладбище в родном селе Половинное.

Глава Целинного округа Александр Сытов рассказал URA.RU о помощи, которая оказана семье погибшего. «Все похоронные обязательства: обед, похороны и так далее за счет администрации округа вместе с правительством региона. Сейчас готовим документы, чтобы областное правительство выделили миллион рублей. В части, где служил Шулепов, тоже предполагается финансовая помощь», — уточнил Сытов.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля. Основные ее цели, по словам президента РФ Владимира Путина, демилитаризация и денацификация киевского режима, а не оккупация страны.