29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Медиков в ЯНАО наказали за плохую диагностику пациента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, раковина, здравоохранение, мытье рук, медик, защитная одежда врача
Из-за несвоевременной диагностики женщина нуждается в постоянной паллиативной помощи Фото:

Жительнице Приуральского района, которой сделали некачественную диагностику в Аксарковской ЦРБ, выплатят 150 тысяч рублей компенсации. Такое постановление вынес суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что заявительнице специалистами больницы медицинская помощь оказывалась ненадлежащего качества, с нарушением установленного порядка ее предоставления, что привело к несвоевременному диагностированию заболевания, увеличению сроков лечения», — сообщается в пресс-релизе.

Из-за ненадлежащего качества диагностики женщина теперь нуждается в постоянной паллиативной помощи. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарковской больнице из-за ковидных ограничений женщина с подозрением на онкологию не может получить лечение. Тогда занятость медперсонала помешала выдать ей направление на удаление опасной родинки в Тюмени, где уже была установлена договоренность с клиникой. После публикации новости в URA.RU прокуратура начала проверку в медучреждении.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Жительнице Приуральского района, которой сделали некачественную диагностику в Аксарковской ЦРБ, выплатят 150 тысяч рублей компенсации. Такое постановление вынес суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что заявительнице специалистами больницы медицинская помощь оказывалась ненадлежащего качества, с нарушением установленного порядка ее предоставления, что привело к несвоевременному диагностированию заболевания, увеличению сроков лечения», — сообщается в пресс-релизе. Из-за ненадлежащего качества диагностики женщина теперь нуждается в постоянной паллиативной помощи. За исполнением решения суда будет следить прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарковской больнице из-за ковидных ограничений женщина с подозрением на онкологию не может получить лечение. Тогда занятость медперсонала помешала выдать ей направление на удаление опасной родинки в Тюмени, где уже была установлена договоренность с клиникой. После публикации новости в URA.RU прокуратура начала проверку в медучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...