Медиков в ЯНАО наказали за плохую диагностику пациента

Из-за несвоевременной диагностики женщина нуждается в постоянной паллиативной помощи Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительнице Приуральского района, которой сделали некачественную диагностику в Аксарковской ЦРБ, выплатят 150 тысяч рублей компенсации. Такое постановление вынес суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что заявительнице специалистами больницы медицинская помощь оказывалась ненадлежащего качества, с нарушением установленного порядка ее предоставления, что привело к несвоевременному диагностированию заболевания, увеличению сроков лечения», — сообщается в пресс-релизе.

Из-за ненадлежащего качества диагностики женщина теперь нуждается в постоянной паллиативной помощи. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарковской больнице из-за ковидных ограничений женщина с подозрением на онкологию не может получить лечение. Тогда занятость медперсонала помешала выдать ей направление на удаление опасной родинки в Тюмени, где уже была установлена договоренность с клиникой. После публикации новости в URA.RU прокуратура начала проверку в медучреждении.