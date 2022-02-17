Полицейские поместили подростков в изолятор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подростки-южане, которых подозревают в избиении девушки и ее матери на автобусной остановке в Екатеринбурге, учатся в одном из колледжей Свердловской области. Правоохранители задержали их, сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала», — рассказал Горелых. Он отметил, что они задержаны и находятся в изоляторе городского отделения полиции.

Один из задержанных уже успел попасться правоохранителям за грабеж, за что его поставили на учет инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция ищет других участников нападения, которые тоже могут быть привлечены к ответственности.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал агентству, что материалы дела переданы в СК. Если вина подростков подтвердится, им грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент с участием подростков произошел на улице Пехотинцев в Екатеринбурге 11 февраля. По сообщениям горожанки, дети издевались над ней и дергали за шапку. Она позвонила своей маме и попросила встретить ее на конечной остановке. На выходе из автобуса подростки избили обеих женщин, сломав одной из них ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в инциденте лично.

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