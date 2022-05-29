В курганском городе чиновники не могут продать морг. Фото

30 мая 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

В Катайске не могут найти покупателей на здание морга стоимостью 550 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайск Курганской области сорвалась продажа здания морга за полмиллиона рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Данная информация опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион по продаже нежилого здания, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80. Здание морга площадью 106,6 кв. м вместе с земельным участком площадью 1286 кв. м. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 550 000 рублей. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано на сайте. Прошлый аукцион был назначен на 30 мая. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2020 году власти мэрии разрешили реконструировать здание бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось к горбольнице №2 в Кургане. Морг не работал с 1990-х годов. Здание морга в Катайске продают за 550 000 рублей. Фото: сайт департамента имущественных и земельных отношений Курганской области

В городе Катайск Курганской области сорвалась продажа здания морга за полмиллиона рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Данная информация опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион по продаже нежилого здания, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80. Здание морга площадью 106,6 кв. м вместе с земельным участком площадью 1286 кв. м. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 550 000 рублей. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано на сайте. Прошлый аукцион был назначен на 30 мая. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2020 году власти мэрии разрешили реконструировать здание бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось к горбольнице №2 в Кургане. Морг не работал с 1990-х годов.