29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В курганском городе чиновники не могут продать морг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, морг, траурный зал, прощание с усопшим
В Катайске не могут найти покупателей на здание морга стоимостью 550 000 рублей Фото:

В городе Катайск Курганской области сорвалась продажа здания морга за полмиллиона рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Данная информация опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион по продаже нежилого здания, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80. Здание морга площадью 106,6 кв. м вместе с земельным участком площадью 1286 кв. м. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 550 000 рублей. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано на сайте. Прошлый аукцион был назначен на 30 мая.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2020 году власти мэрии разрешили реконструировать здание бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось к горбольнице №2 в Кургане. Морг не работал с 1990-х годов.

Здание морга в Катайске продают за 550 000 рублей.
Фото:
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В городе Катайск Курганской области сорвалась продажа здания морга за полмиллиона рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Данная информация опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион по продаже нежилого здания, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80. Здание морга площадью 106,6 кв. м вместе с земельным участком площадью 1286 кв. м. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 550 000 рублей. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано на сайте. Прошлый аукцион был назначен на 30 мая. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2020 году власти мэрии разрешили реконструировать здание бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось к горбольнице №2 в Кургане. Морг не работал с 1990-х годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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