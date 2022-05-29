В Нижневартовске семьям погибших военных выделят 200 тысяч рублей

На выплаты сможет претендовать один из родственников. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Нижневартовска назначили выплаты семьям военных, которые погибли во время спецоперации на территории Украины. Из бюджета города родственникам выделят по 200 тысяч рублей, говорится на официальном сайте мэрии.

«Согласно решению Думы устанавливается единовременная выплата из бюджета города Нижневартовска членам семьи погибшего военнослужащего (или гражданина, пребывавшего в запасе и изъявившего добровольное желание принять участие в спецоперации, которому был присвоен личный номер вооруженных сил РФ) в размере 200 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Средства сможет получить один из родственников погибшего на территориях ДНР, ЛНР и Украины. При этом претендовать на выплаты могут не только супруги и родители, но и дети.

Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации на территории Украины получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз.

Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.