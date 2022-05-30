Боррель заявил, что эмбарго на нефть из РФ должны принять 30 мая

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Жозеп Боррель считает, что ЕС должен принять единогласное решение Фото:
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Евросоюз может одобрить эмбарго на российскую нефть 30 мая. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозепа Борреля.

«Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем, а также сегодня утром были жесткие переговоры. Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить главам государств-членов соглашение», — сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France Info, передает Reuters.

Он считает, что соглашение могут заключить и без одобрения Венгрии, которая выступает против. «В конце концов соглашение будет заключено», — заявил он в ответ на вопрос, могут ли не ввести санкции из-за разногласия между членами ЕС. По словам Борреля, планируется дать некоторым странам больше времени для адаптации. К ним относятся государства, на долю которых приходится 7-8% импорта нефти из России.

В Евросоюзе еще в начале апреля предложили запретить импорт российской нефти, но Венгрия блокировала предложение. Из-за этого шестой пакет санкций отложили. Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал решить этот вопрос без участия Венгрии, передает сайт MK.RU. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.

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Евросоюз может одобрить эмбарго на российскую нефть 30 мая. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозепа Борреля. «Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем, а также сегодня утром были жесткие переговоры. Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить главам государств-членов соглашение», — сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France Info, передает Reuters. Он считает, что соглашение могут заключить и без одобрения Венгрии, которая выступает против. «В конце концов соглашение будет заключено», — заявил он в ответ на вопрос, могут ли не ввести санкции из-за разногласия между членами ЕС. По словам Борреля, планируется дать некоторым странам больше времени для адаптации. К ним относятся государства, на долю которых приходится 7-8% импорта нефти из России. В Евросоюзе еще в начале апреля предложили запретить импорт российской нефти, но Венгрия блокировала предложение. Из-за этого шестой пакет санкций отложили. Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал решить этот вопрос без участия Венгрии, передает сайт MK.RU. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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