Восемь курганских директоров стали фигурантами уголовных дел

30 мая 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Из-за долгов по зарплате в отношении директоров курганских организаций возбудили уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в отношении восьми руководителей организаций, в том числе управляющей компании «Восток-Центр», возбуждены уголовные дела из-за долгов по зарплате. Информация об этом опубликована на официальном сайте региональной прокуратуры. «У общества с ограниченной ответственностью „Восток-Центр“ и семи подрядных ему организаций — „ЖЭУ № 1“, „ЖЭУ № 2“, » ЖЭУ № 3«, » ЖЭУ № 4«, „Лифт“, „РСУ“ и » Аквамарин« имелась задолженность по оплате труда более чем перед 100 сотрудниками. Руководителям управляющих компаний внесено восемь представлений. По результатам их рассмотрения, погашены долги, превышающие шесть миллионов рублей», — указано в сообщении надзорного ведомства. В отношении директоров организаций по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) возбудили восемь уголовных дел. На момент публикации по телефонам, которые указаны на сайте организации, в приемную директора и юридическую службу дозвониться не удалось — никто не взял трубку. По данным сайта «Дом. МинЖКХ», компания «Восток-Центр» управляет в Кургане 253 домами. URA.RU писало, что в августе прошлого года были арестованы счета управляющей компании «Восток-Центр» за долги. Сообщалось, что проблемы возникли из-за дополнительных расходов, которые «управляшкам» пришлось понести из-за пандемии, а также из-за низкого тарифа.

В Кургане в отношении восьми руководителей организаций, в том числе управляющей компании «Восток-Центр», возбуждены уголовные дела из-за долгов по зарплате. Информация об этом опубликована на официальном сайте региональной прокуратуры. «У общества с ограниченной ответственностью „Восток-Центр“ и семи подрядных ему организаций — „ЖЭУ № 1“, „ЖЭУ № 2“, » ЖЭУ № 3«, » ЖЭУ № 4«, „Лифт“, „РСУ“ и » Аквамарин« имелась задолженность по оплате труда более чем перед 100 сотрудниками. Руководителям управляющих компаний внесено восемь представлений. По результатам их рассмотрения, погашены долги, превышающие шесть миллионов рублей», — указано в сообщении надзорного ведомства. В отношении директоров организаций по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) возбудили восемь уголовных дел. На момент публикации по телефонам, которые указаны на сайте организации, в приемную директора и юридическую службу дозвониться не удалось — никто не взял трубку. По данным сайта «Дом. МинЖКХ», компания «Восток-Центр» управляет в Кургане 253 домами. URA.RU писало, что в августе прошлого года были арестованы счета управляющей компании «Восток-Центр» за долги. Сообщалось, что проблемы возникли из-за дополнительных расходов, которые «управляшкам» пришлось понести из-за пандемии, а также из-за низкого тарифа.