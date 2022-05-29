В Челябинской области утвердят будущее нового муниципалитета

Законодательное собрание Челябинской области 31 мая утвердит закон «О формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области». Он окончательно подведет итог слиянию нескольких враждующих административных образований в один муниципалитет.
«Установить численность депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области (далее — Коркинский муниципальный округ) в количестве 23 человек. Установить пятилетний срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва Коркинского муниципального округа», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).
Аналогичный срок полномочий устанавливается также для главы округа. Закон вступит в силу в течение 10 дней с момента публикации в официальном издании. До формирования новых органов власти на выборах в сентябре продолжат работать в обычном режиме действующие чиновники: глава Коркинского района Наталья Лощинина, а также главы администраций поселков Роза и Первомайский — Андрей Власов и Александр Савчук.
Региональный парламент утвердил объединение 31 марта. Вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями появится один. Помимо Коркинского района, города Коркино, поселка Первомайский и поселка Роза, в него включили поселки Саксан и Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, а также деревню Шумаки.
Законодательное собрание Челябинской области 31 мая утвердит закон «О формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области». Он окончательно подведет итог слиянию нескольких враждующих административных образований в один муниципалитет. «Установить численность депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области (далее — Коркинский муниципальный округ) в количестве 23 человек. Установить пятилетний срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва Коркинского муниципального округа», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Аналогичный срок полномочий устанавливается также для главы округа. Закон вступит в силу в течение 10 дней с момента публикации в официальном издании. До формирования новых органов власти на выборах в сентябре продолжат работать в обычном режиме действующие чиновники: глава Коркинского района Наталья Лощинина, а также главы администраций поселков Роза и Первомайский — Андрей Власов и Александр Савчук. Региональный парламент утвердил объединение 31 марта. Вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями появится один. Помимо Коркинского района, города Коркино, поселка Первомайский и поселка Роза, в него включили поселки Саксан и Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, а также деревню Шумаки. Идею объединения муниципалитетов, власти которых годами находились в напряженных отношениях между собой, губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Процесс затормозился из-за противодействия местных элит.