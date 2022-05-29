В Челябинской области утвердят будущее нового муниципалитета

Окончательно Коркинский муниципальный район оформится после выборов в сентябре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области 31 мая утвердит закон «О формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области». Он окончательно подведет итог слиянию нескольких враждующих административных образований в один муниципалитет.

«Установить численность депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области (далее — Коркинский муниципальный округ) в количестве 23 человек. Установить пятилетний срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва Коркинского муниципального округа», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Аналогичный срок полномочий устанавливается также для главы округа. Закон вступит в силу в течение 10 дней с момента публикации в официальном издании. До формирования новых органов власти на выборах в сентябре продолжат работать в обычном режиме действующие чиновники: глава Коркинского района Наталья Лощинина, а также главы администраций поселков Роза и Первомайский — Андрей Власов и Александр Савчук.

Региональный парламент утвердил объединение 31 марта. Вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями появится один. Помимо Коркинского района, города Коркино, поселка Первомайский и поселка Роза, в него включили поселки Саксан и Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, а также деревню Шумаки.

Идею объединения муниципалитетов, власти которых годами находились в напряженных отношениях между собой, губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Процесс затормозился из-за противодействия местных элит.