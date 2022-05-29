Курганцы хвастаются грибами, собранными в мае несмотря на запрет. Фото

30 мая 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Курганцы находят грибы в местных лесах после проливных дождей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Жители Курганской области делятся снимками грибов, собранных на выходных с 28 по 29 мая. Посты с уловом они выкладывают в местных пабликах «ВКонтакте». До этого с 26 по 27 мая в Курганской области прошли проливные дожди, хотя запрет на посещение лесов продолжает действовать. «Сегодня наломал за час. Вот такие грибы в Чашинске Кетовского района», — отметил пользователь Илья Менщиков в группе «Сообщество грибников Курганской области!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина выставил фотографию с подосиновиками и полным грибов пакетом-майкой. В том числе курганцы набирают по полведра грибов в Кетовском районе в селе Большое Чаусово, в лесах рядом с кафе «Кудыкина гора» и между поселками Глинки и микрорайоном Утяк, а также за «Страусиной фермой» в березовой роще. По словам грибников, преимущественно попадаются лисички, подберезовики, маслята и поганки. Тем временем в Курганской области до 3 июня действует запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU сообщало, что в последние майские дни в Кургане пройдут дожди. При этом установится теплая погода с температурой воздуха около 20 °С. Грибной улов в районе с. Кетово Курганской области Марина Лущенко, соцсеть «ВКонтакте» Столько грибов насобирал житель Кургана в с. Чашинск, Илья Менщиков, соцсеть «ВКонтакте» Одна из пользовательниц рассказала, что полностью заполнила грибами пятнадцатилитровое ведро Алена Багрецова, соцсеть «ВКонтакте»

Жители Курганской области делятся снимками грибов, собранных на выходных с 28 по 29 мая. Посты с уловом они выкладывают в местных пабликах «ВКонтакте». До этого с 26 по 27 мая в Курганской области прошли проливные дожди, хотя запрет на посещение лесов продолжает действовать. «Сегодня наломал за час. Вот такие грибы в Чашинске Кетовского района», — отметил пользователь Илья Менщиков в группе «Сообщество грибников Курганской области!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина выставил фотографию с подосиновиками и полным грибов пакетом-майкой. В том числе курганцы набирают по полведра грибов в Кетовском районе в селе Большое Чаусово, в лесах рядом с кафе «Кудыкина гора» и между поселками Глинки и микрорайоном Утяк, а также за «Страусиной фермой» в березовой роще. По словам грибников, преимущественно попадаются лисички, подберезовики, маслята и поганки. Тем временем в Курганской области до 3 июня действует запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU сообщало, что в последние майские дни в Кургане пройдут дожди. При этом установится теплая погода с температурой воздуха около 20 °С.