Челябинский миллиардер купил четверть компании Althaus

Сумма сделки составила сотни миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков приобрел 25% в консалтинговой компании Althaus. Точная сумма сделки насчитывает сотни миллионов рублей.

«Рыбаков приобрел 25% в консалтинговой компании Althaus. 65% компании сохранили ее основатели Ростислава Шатенок и Андрей Царук, еще 10% у топ-менеджмента. Рыбаков станет председателем консультационного совета Althaus», — сообщает Forbes со ссылкой на источник.

До 2028 года Рыбаков планирует полностью выкупить Althaus. Для этого ему потребуется около 3 млрд рублей, однако итоговая сумма сделки будет зависеть от финансовой ситуации в компании.

Компания Althaus находится на рынке уже второй десяток лет. В ее штате сегодня числится около 200 сотрудников. Компания занимает 40-е место в списке крупнейших российских консалтинговых групп и компаний.

Ранее Рыбаков спонсировал в создание отечественного многосерийного мультфильма «Мой мир». Миллиардер также привлечет внимание к проекту свою аудиторию в социальных сетях и других предпринимателей.