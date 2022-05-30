В Сербии назвали размер платы за российский газ

30 мая 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Путин пообещал не оставить сербов без газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Сербия будет платить России примерно 400 долларов за тысячу кубометров газа. Такая цена указана в новом российско-сербском соглашении, сообщила вице-премьер — министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в эфире канала TV Happy. «Это в 3-4 раза ниже, чем у других стран. Осталось согласовать дополнительные объемы, которые будут дороже, но не так, как цены на бирже», — заявила Михайлович в интервью сербскому Happy Television. Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили основные пункты газового контракта. Договор будет подписан на три года, цена на газ будет рассчитана 100% по нефтяной формуле (от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров). Путин, в свою очередь, гарантировал Вучичу бесперебойные поставки российского газа.

Сербия будет платить России примерно 400 долларов за тысячу кубометров газа. Такая цена указана в новом российско-сербском соглашении, сообщила вице-премьер — министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в эфире канала TV Happy. «Это в 3-4 раза ниже, чем у других стран. Осталось согласовать дополнительные объемы, которые будут дороже, но не так, как цены на бирже», — заявила Михайлович в интервью сербскому Happy Television. Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили основные пункты газового контракта. Договор будет подписан на три года, цена на газ будет рассчитана 100% по нефтяной формуле (от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров). Путин, в свою очередь, гарантировал Вучичу бесперебойные поставки российского газа.