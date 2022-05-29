В Кольцово остановили партию американской спермы

Партию бычьей спермы из США провезли через Кольцово Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыла партия спермы племенных быков из Канады и США. Биоматериал досмотрели сотрудники отдела ветеринарной службы, но каких-либо нарушений не нашли. Об этом сообщается на сайте свердловского управления Россельхознадзора.

«Через международный аэропорт Кольцово из Нижегородской области поступила 21 партия генетического материала (сперма) племенных быков в количестве 1560 тысяч доз. Странами происхождения являются Канада и США. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий <…> нарушений не выявлено», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что груз соответствовал всем нормам и был подкреплен ветеринарными документами. Прибывшая сперма предназначена для хозяйств Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии.

Ранее парию американской бычьей спермы перехватили таможенники в Курганской области. Ту перевозку признали незаконной, у груза не было необходимых документов.