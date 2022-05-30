Свердловский следователь ради мужа решилась на преступление

Экс-следователь не сможет работать в органах в течение двух лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следователь полиции Верхней Салды (Свердловская область) Юлия Медведева получила два года условно за фальсификацию судмедэкспертизы. Женщина затягивала расследование и пошла на подделку документа, чтобы угодить мужу и его другу — фигуранту уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Юлия Медведева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 303 УК РФ „Фальсификация доказательств“. Она получила два года условно с лишением права занимать должность в правоохранительных органах в течение двух лет», — уточнил инсайдер.

По его словам, Медведева расследовала дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью: двое местных жителей во время бытового конфликта сломали мужчине три ребра. Один из подозреваемых оказался другом мужа следователя.

«Действуя в интересах супруга и его приятеля следователь в течение трех лет умышленно затягивала расследование. Чтобы приуменьшить полученные потерпевшим мужчиной увечья, Медведева подделала результат судмедэкспертизы с помощью фальшивой гербовой печати», — объяснил собеседник.

Во время суда судья заметил несоответствие данных и сделал запрос в бюро судмедэкспертизы. Афера вскрылась, и следователь сама попала под статью. Приговор в отношении нее уже вступил в законную силу.

Ранее за фальсификацию доказательств был осужден тюменский следователь. Экс-силовика обвинили в подделке подписей понятых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам