В Челябинске «вторичка» стала продаваться в два раза дольше

Продажа квартир в Челябинске замедлилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экспозиция вторичного жилья в Челябинске в мае выросла в два раза. Теперь, прежде чем продать квартиру, приходится ждать до трех месяцев и более, сообщили URA.RU риэлторы.

«Сроки экспозиции увеличились. Думаю, что объем предложения будет и дальше расти, чего не скажешь о количестве покупателей. Неопределенность на рынке труда многих из тех, кто изначально планировал приобрести жилье, сейчас останавливает», — рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал»‎ Лилия Грязных.

Эксперт отметила, что если ранее в среднем квартира продавалась за полтора-два месяца, то теперь — за три и дольше. И эта продолжительность будет расти, спрогнозировала собеседница URA.RU. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков отметил, что желающих приобрести квартиру стало в два-три раза меньше. При этом количество предлагаемых квартир на вторичном рынке выросло на 10%.

«Быстрые сделки проходят. На рынке сейчас много покупателей, желающих приобрести со скидкой», — сказал Рачков.

В конце мая в компании «МегаФон» отметили, что популярность сайтов по продаже недвижимости снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. Низкий спрос привел к тому, что стоимость трети квартир в Челябинске снизилась. Возвращение средней величины банковской ставки по ипотеке на уровень февраля 2022 года способна поднять покупательскую активность, но это будет зависеть, по мнению риэлторов, от экономической ситуации в регионе.