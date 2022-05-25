25 мая 2022

Жители Челябинска стали реже задумываться о смене жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, новостройка, новоселье, новый дом, доступное жилье
С начала 2022 года популярность сайтов по продаже недвижимости снизилась на 44% Фото:

Челябинцы стали реже планировать смену жилья. Как сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», с начала 2022 года популярность сайтов по продаже недвижимости снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом.

«В апреле в Челябинской области популярность сайтов по продаже недвижимости в регионе уменьшилась на 27% по сравнению с февралем. В целом за период с января по май снижение составило 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе мобильного оператора.

В мае падение популярности продолжилось и достигло 44%. Рост объема предложений, по словам специалистов, сейчас значительно обгоняет динамику по спросу.

Снижение спроса стало причиной снижения цен на вторичном рынке в Челябинске. Более 36% квартир стали гораздо доступнее для приобретения. На новостройки цены также упали.

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Челябинцы стали реже планировать смену жилья. Как сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», с начала 2022 года популярность сайтов по продаже недвижимости снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. «В апреле в Челябинской области популярность сайтов по продаже недвижимости в регионе уменьшилась на 27% по сравнению с февралем. В целом за период с января по май снижение составило 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе мобильного оператора. В мае падение популярности продолжилось и достигло 44%. Рост объема предложений, по словам специалистов, сейчас значительно обгоняет динамику по спросу. Снижение спроса стало причиной снижения цен на вторичном рынке в Челябинске. Более 36% квартир стали гораздо доступнее для приобретения. На новостройки цены также упали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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