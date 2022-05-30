Певица Чичерина приедет в Екатеринбург из Донбасса

Юлия Чичерина проведет в Екатеринбурге благотворительный концерт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уральская певица Юлия Чичерина, активно поддерживающая российских военных на Украине, приедет в Екатеринбург с благотворительным концертом. Исполнительница выступит в «Сима-ленде» в честь Дня защиты детей. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе торговой компании.

«Мы организуем мероприятие в честь Дня защиты детей. К нам присоединится ГИБДД, которая тоже очень заботится о детской безопасности. На нашем традиционно грандиозном и веселом празднике выступит Юлия Чичерина», — рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».

Чичерина известна как активная сторонница спецоперации на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Певица в свое время получила гражданство Донецкой народной республики и праздновала с жителями Донецка, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 29 мая Чичерина установила табличку «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида».