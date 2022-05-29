Бывший вице-мэр Нефтеюганска выиграл праймериз «Единой России»

Павел Прокопович станет кандидатом в депутаты думы Нефтеюганска от ЕР Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Павел Прокопович стал победителем праймериз «Единой России» на довыборах в городскую думу. Об этом сообщается на сайте предварительного партийного голосования.

За Прокоповича отдали голоса 127 избирателей. Его ближайший конкурент Дмитрий Третьяков набрал всего 27 голосов. За кандидатуры еще двух участниц праймериз — Инару Бочарову и Оксану Баздыреву отдано 14 и 9 голосов соответственно.

Сам Прокопович в разговоре с URA.RU заявил, что не считает результат неожиданным. «Все-таки были достигнуты определенные результаты во время работы в городской администрации. Но предварительное голосование — это лишь первый шаг. После победы на праймериз я должен стать кандидатом от „Единой России“ на довыборах в думу Нефтеюганска. Но все ключевые события будут происходить непосредственно во время избирательной кампании», — прокомментировал Прокопович.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-мэр Нефтеюганска хочет вернуться в большую политику. Из городской администрации он уволился в начале года.