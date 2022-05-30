30 мая 2022
29 мая 2022

Курганцы стали чаще уезжать за границу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
В Курганской области за первые три месяца 2022 года за границу уехало 955 жителей Фото:

В Курганской области международная миграция за год выросла более чем в три раза. За первые три месяца текущего года за границу уехало около тысячи курганцев. Такие данные приводит сайт Свердловскстата.

«За первые три месяца 2022 года из Курганской области уехало 6 355 человек, а прибыло 5 093 человека. Снижение численности населения составило — 1262 человека. За рубеж иммигрировало 955 человек, вернулось — 454. По сравнению с прошлым годом миграционный отток увеличился более, чем в три раза. В 2021 году из региона за границу уехало только 288 человек», — говорится в документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—март 2022 года».

По данным Свердловскстата, в 2022 году в страны СНГ иммигрировало 930 человек, прибыло из бывших союзных республик— 440. Отток населения составил 490 человек. В страны дальнего зарубежья переехали 25 человек, обратно вернулось — 14.

Ранее URA.RU cообщало о том, что за первые два месяца 2022 года из Курганской области уехало более 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году.

За январь—март 2022 года из Курганской области за границу переехало 955 человек

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В Курганской области международная миграция за год выросла более чем в три раза. За первые три месяца текущего года за границу уехало около тысячи курганцев. Такие данные приводит сайт Свердловскстата. «За первые три месяца 2022 года из Курганской области уехало 6 355 человек, а прибыло 5 093 человека. Снижение численности населения составило — 1262 человека. За рубеж иммигрировало 955 человек, вернулось — 454. По сравнению с прошлым годом миграционный отток увеличился более, чем в три раза. В 2021 году из региона за границу уехало только 288 человек», — говорится в документе «Общие итоги миграции населения по Курганской области за январь—март 2022 года». По данным Свердловскстата, в 2022 году в страны СНГ иммигрировало 930 человек, прибыло из бывших союзных республик— 440. Отток населения составил 490 человек. В страны дальнего зарубежья переехали 25 человек, обратно вернулось — 14. Ранее URA.RU cообщало о том, что за первые два месяца 2022 года из Курганской области уехало более 900 человек. Отток оказался на 63% больше, чем в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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