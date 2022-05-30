Миасский завод займет пустующую в РФ нишу Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Миассе (Челябинская область) запустят производство разъемов для зарядных станций, которые нужны владельцам электромобилей. Объем российского рынка оценили в 200 миллионов рублей ежегодно, рассказали URA.RU в АО «Соединитель».

«Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года. Завершилась стадия испытаний: проверяли, как изделие реагирует на туман, влажность, механические воздействия», — сообщили URA.RU в компании.

Изделие предназначено для электромобилей с комбинированным коннектором — наиболее распространенной модели на зарядных станциях для европейских марок машин. Изделия полностью состоят из отечественных комплектующих.

Анализ рынка показал, что его емкость составляет примерно 200 миллионов рублей в год. Интерес к разработке проявило больше тридцати предприятий. Станции эксплуатируются в Москве и Санкт-Петербурге.

Меры поддержки бизнеса были объявлены российским правительством в ответ на введенные рядом стран экономические санкции. Их иностранные государства объявили после начала спецоперации РФ на Украине. В результате мер поддержки отечественные компании представили свои разработки, способные полностью заменить на рынке зарубежные аналоги.

Миасские разъемы отправятся на зарядные станции Москвы и Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба АО «Соединитель»