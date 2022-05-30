Европа столкнулась с трудностями вступления Украины в ЕС

30 мая 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Процесс вступления Украины в ЕС растянется на долгие годы, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Вступление Украины в Европейский союз маловероятно из-за большого количества стран-кандидатов на это место. Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times. «Даже начало переговоров о вступлении с Украиной вызывает споры, потому что Грузия и Молдова также недавно подали заявки, а другие страны уже давно застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 г., Северная Македония — в 2004 г., Черногория — в 2008 г., а Албания и Сербия — в 2009 г. Все они начали переговоры о вступлении, при этом Северная Македония и Албания дальше всех считаются полноправными кандидатами на членство», — сообщается в статье. Кроме того, у авторов есть опасения, что быстрое принятие Украины в Европейский союз поставит под сомнение жесткость критериев отбора на членство в ЕС для других стран-кандидатов. «Несмотря на давление с целью ускорения процесса, полноправное членство для Украины или других стран на периферии Европы в НАТО или Европейском Союзе маловероятно в течение многих лет», — резюмировали авторы. Украина подала экстренную заявку на вступление в Евросоюз на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Вскоре некоторые лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако позже стало известно, что Европейский Союз оттягивает принятие Украины по причине того, что такое решение не отвечает интересам организации. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Украины в Европейский союз маловероятно из-за большого количества стран-кандидатов на это место. Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times. «Даже начало переговоров о вступлении с Украиной вызывает споры, потому что Грузия и Молдова также недавно подали заявки, а другие страны уже давно застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 г., Северная Македония — в 2004 г., Черногория — в 2008 г., а Албания и Сербия — в 2009 г. Все они начали переговоры о вступлении, при этом Северная Македония и Албания дальше всех считаются полноправными кандидатами на членство», — сообщается в статье. Кроме того, у авторов есть опасения, что быстрое принятие Украины в Европейский союз поставит под сомнение жесткость критериев отбора на членство в ЕС для других стран-кандидатов. «Несмотря на давление с целью ускорения процесса, полноправное членство для Украины или других стран на периферии Европы в НАТО или Европейском Союзе маловероятно в течение многих лет», — резюмировали авторы. Украина подала экстренную заявку на вступление в Евросоюз на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Вскоре некоторые лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако позже стало известно, что Европейский Союз оттягивает принятие Украины по причине того, что такое решение не отвечает интересам организации.