В США пояснили, почему ЕС оттягивает принятие Украины в свои ряды

В США объяснили, почему ЕС не стремиться принять Украину в свои ряды Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Европейский союз оттягивает принятие Украины в свои ряды по причине того, что такое решение не отвечает интересам этой организации, так как она подала бы плохой пример с законодательной точки зрения. Так считают авторы статьи американского журнала The American Conservative.

«ЕС не должен занижать свои стандарты. Ускоренное вступление Украины будет означать игнорирование столь важного критерия верховенства закона. Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика „оправданной гибкости“ — все это подаст плохой пример. Смысл закона — не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», — отмечают авторы статьи.

По мнению экспертов, подобная политика ускоренного принятия Украины в ЕС «не послужит интересам самого Европейского союза», так как специальная процедура вступления обяжет международную организацию принять особые законы исключительно для этого случая. К тому же, отметили авторы, членство Украины в ЕС потребует согласие всех государств, входящих в состав ЕС.

Эксперты добавили, что подобной процедуры по ускоренному принятию страны в ЕС попросту не существует. Они подчеркнули, что «ЕС не является благотворительной организацией», его расширение — это не гуманитарная акция.

Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. После этого лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. При этом Греция и Кипр выступают против данного решения. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможное членство Украины в Евросоюзе в июне 2022 года. Он подчеркнул, что процесс может затянуться на несколько десятилетий.