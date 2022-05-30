30 мая 2022

Пульмонолог Яблонский рассказал о новом риске смерти после COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
COVID-19 становится причиной многих губительных процессов и синдромов в легких человека Фото:
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Коронавирус COVID-19

Человек, перенесший коронавирус, спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в легких. Об этом URA.RU рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский.

«Конечно человек может умереть спустя время после перенесенного COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф», — сказал Петр Яблонский.

Как объяснил специалист, коронавирус становится причиной многих губительных для легких последствий. «Это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки разных синдромов и сосудистого, и респираторного, венозного, который называется дистресс-синдром. На разных этапах это лечится по-разному. В ходе самого заболевания они преображаются, претерпевают изменения или все заканчивается либо деструкцией легкого, формированием сосудистых аневризм, тромбоэмболии легочной артерии», — отметил он.

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Человек, перенесший коронавирус, спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в легких. Об этом URA.RU рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский. «Конечно человек может умереть спустя время после перенесенного COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф», — сказал Петр Яблонский. Как объяснил специалист, коронавирус становится причиной многих губительных для легких последствий. «Это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки разных синдромов и сосудистого, и респираторного, венозного, который называется дистресс-синдром. На разных этапах это лечится по-разному. В ходе самого заболевания они преображаются, претерпевают изменения или все заканчивается либо деструкцией легкого, формированием сосудистых аневризм, тромбоэмболии легочной артерии», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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