Пульмонолог Яблонский рассказал о новом риске смерти после COVID

Человек, перенесший коронавирус, спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в легких. Об этом URA.RU рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский.
«Конечно человек может умереть спустя время после перенесенного COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф», — сказал Петр Яблонский.
Как объяснил специалист, коронавирус становится причиной многих губительных для легких последствий. «Это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки разных синдромов и сосудистого, и респираторного, венозного, который называется дистресс-синдром. На разных этапах это лечится по-разному. В ходе самого заболевания они преображаются, претерпевают изменения или все заканчивается либо деструкцией легкого, формированием сосудистых аневризм, тромбоэмболии легочной артерии», — отметил он.
Человек, перенесший коронавирус, спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в легких. Об этом URA.RU рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский. «Конечно человек может умереть спустя время после перенесенного COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф», — сказал Петр Яблонский. Как объяснил специалист, коронавирус становится причиной многих губительных для легких последствий. «Это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки разных синдромов и сосудистого, и респираторного, венозного, который называется дистресс-синдром. На разных этапах это лечится по-разному. В ходе самого заболевания они преображаются, претерпевают изменения или все заканчивается либо деструкцией легкого, формированием сосудистых аневризм, тромбоэмболии легочной артерии», — отметил он.