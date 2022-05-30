Экс-депутат Рады: Польша использует Порошенко для захвата Украины

30 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко нужен для захвата Западной Украины, считает Алексей Журавко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной целью поездки в Нидерланды экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко являются секретные переговоры. Политика могут использовать в дальнейшем для захвата Западной Украины, что станет толчком к приходу в страну польских миротворцев. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «Порошенко еще недоигранная пластинка, он еще американцам и англичанам нужен. Спецпроект „Украина против России“ будет доведен до конца. Порошенко могут использовать в разных направлениях. Это может быть захват через него Западной Украины, так как его потенциал там больше, чем у Зеленского. Это означает раскол страны. Если это произойдет, значит, ждите там польских миротворцев и, значит, Венгрия не напрасно сегодня усиливает все свои военные возможности, у нее тоже глаз на территорию положен. Если же спецоперация остановится где-то на границах возле Западной Украины, то откуда будет вновь возрождаться нацизм, украинизация, пожалуйста, для этого вновь может быть использован Порошенко», — рассказал Алексей Журавко. По мнению экс-депутата Верховной Рады Украины, Порошенко разрешили покинуть Украину с целью секретных переговоров. «Раз его выпустили с Украины, значит, он позвонил своим кураторам и дал гарантию, что он вернется в страну. Он едет вести секретные переговоры, возможно, купить кого-то из зарубежных партнеров. Есть работники высокого ранга из ЦРУ, которые за определенную долю готовы идти на диалог и дать гарантии, есть англичане. Поэтому Порошенко будут еще использовать. Как только он станет не нужен, мышеловка захлопнется, он останется с Украиной и не сможет больше выехать», — подчеркнул Журавко. Ранее Петр Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Цель поездки — участие в конгрессе и саммите Европейской народной партии. «Украинская правда» сообщила, что 30 мая с третьей попытки делегация во главе с Порошенко пересекла границу Украины с Польшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Главной целью поездки в Нидерланды экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко являются секретные переговоры. Политика могут использовать в дальнейшем для захвата Западной Украины, что станет толчком к приходу в страну польских миротворцев. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «Порошенко еще недоигранная пластинка, он еще американцам и англичанам нужен. Спецпроект „Украина против России“ будет доведен до конца. Порошенко могут использовать в разных направлениях. Это может быть захват через него Западной Украины, так как его потенциал там больше, чем у Зеленского. Это означает раскол страны. Если это произойдет, значит, ждите там польских миротворцев и, значит, Венгрия не напрасно сегодня усиливает все свои военные возможности, у нее тоже глаз на территорию положен. Если же спецоперация остановится где-то на границах возле Западной Украины, то откуда будет вновь возрождаться нацизм, украинизация, пожалуйста, для этого вновь может быть использован Порошенко», — рассказал Алексей Журавко. По мнению экс-депутата Верховной Рады Украины, Порошенко разрешили покинуть Украину с целью секретных переговоров. «Раз его выпустили с Украины, значит, он позвонил своим кураторам и дал гарантию, что он вернется в страну. Он едет вести секретные переговоры, возможно, купить кого-то из зарубежных партнеров. Есть работники высокого ранга из ЦРУ, которые за определенную долю готовы идти на диалог и дать гарантии, есть англичане. Поэтому Порошенко будут еще использовать. Как только он станет не нужен, мышеловка захлопнется, он останется с Украиной и не сможет больше выехать», — подчеркнул Журавко. Ранее Петр Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Цель поездки — участие в конгрессе и саммите Европейской народной партии. «Украинская правда» сообщила, что 30 мая с третьей попытки делегация во главе с Порошенко пересекла границу Украины с Польшей.