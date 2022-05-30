Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

30 мая 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко планирует встречи с представителями ЕС Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии. «После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Порошенко заявил, что собирается поехать на конгресс и саммит Европейской народной партии и у него есть официальное приглашение и оформленная командировка за подписью председателя Верховной рады Украины. По его словам, помимо выступлений планируются встречи с руководителями Евросоюза, лидерами европейских партий и правительств стран. Ранее Порошенко пытался уехать в Польшу, но его задержали, пишет «Федеральное агентство новостей». Депутат партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Затем Порошенко попытался выехать второй раз, сообщал источник в правоохранительных органах украинского издания «Страна».

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии. «После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Порошенко заявил, что собирается поехать на конгресс и саммит Европейской народной партии и у него есть официальное приглашение и оформленная командировка за подписью председателя Верховной рады Украины. По его словам, помимо выступлений планируются встречи с руководителями Евросоюза, лидерами европейских партий и правительств стран. Ранее Порошенко пытался уехать в Польшу, но его задержали, пишет «Федеральное агентство новостей». Депутат партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Затем Порошенко попытался выехать второй раз, сообщал источник в правоохранительных органах украинского издания «Страна».