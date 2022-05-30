СМИ: Порошенко с третьей попытки смог выехать из Украины

30 мая 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Две попытки перейти границу окончились неудачей для экс-президента Украины Фото: Официальный сайт Президента Украины Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко все-таки смог покинуть Украину. Он уехал в Польшу, сообщает «Украинская правда». «Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. Вместе с Порошенко границу пересекли его сопровождающие. Делегация, по данным «УП», отправилась в Польшу. Сегодня Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. 28 мая экс-президент предпринял две неудачные попытки уехать за границу.

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко все-таки смог покинуть Украину. Он уехал в Польшу, сообщает «Украинская правда». «Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. Вместе с Порошенко границу пересекли его сопровождающие. Делегация, по данным «УП», отправилась в Польшу. Сегодня Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. 28 мая экс-президент предпринял две неудачные попытки уехать за границу.