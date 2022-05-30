СМИ: Порошенко с третьей попытки смог выехать из Украины

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Петр Порошенко, порошенко петр
Две попытки перейти границу окончились неудачей для экс-президента Украины Фото:

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко все-таки смог покинуть Украину. Он уехал в Польшу, сообщает «Украинская правда».

«Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. Вместе с Порошенко границу пересекли его сопровождающие. Делегация, по данным «УП», отправилась в Польшу.

Сегодня Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. 28 мая экс-президент предпринял две неудачные попытки уехать за границу.

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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко все-таки смог покинуть Украину. Он уехал в Польшу, сообщает «Украинская правда». «Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. Вместе с Порошенко границу пересекли его сопровождающие. Делегация, по данным «УП», отправилась в Польшу. Сегодня Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. 28 мая экс-президент предпринял две неудачные попытки уехать за границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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