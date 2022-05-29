В ЯНАО жители жалуются на закрытые теплые остановки

Теплые остановки закрыты на летний период с 15 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Салехарде жители жалуются на неработающие несмотря на сильный ветер теплые остановки. Такая информация появилась в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Салехарде».

«Почему снова закрыли остановки??? Кого опять разжарило??? Ветер сильный на улице, не заметно??? Люди пытаются хоть как-то спрятаться на маленьком пяточке от ветра!», — пишут недовольные жители.

В администрации города прокомментировали ситуацию. С официальной страницы мэрии оставили ответ под постом, в котором сообщили, что остановки закрыты на летний период с 15 мая и открываются, только в случае крайней необходимости.

«Здравствуйте. Ежегодно 15 мая в городе заканчивается сезон работы теплых остановочных комплексов. Их работа продлевается в случае крайней необходимости, например из-за погодных условий. В настоящее время условий для открытия остановочных комплексов отсутствует», — написали представители администрации.

Теплые остановки работают в окружной столице уже несколько лет. В прошлом году в период межсезонья от жителей тоже поступали жалобы на закрытые остановки. Тогда в мэрии сказали, что их не обслуживают при температуре выше нулевой.