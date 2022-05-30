Текслер заявил, чего ждет от встречи с челябинскими элитами

Послание Алексея Текслера будет транслироваться в социальных сетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил темы, которые он затронет в своем обращении к региональным элитам во Дворце спорта «Юность». Глава региона заявил, что всех прежде всего интересует развитие региона в новой экономической реальности.

«Готовлюсь к обращению к Законодательному собранию Челябинской области. Затрону темы, которые интересуют многих. Это рабочие места и зарплата, меры социальной поддержки, модернизация здравоохранения и социальной инфраструктуры, дороги и общественный транспорт», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер сообщил, что всех волнует, что будет с масштабными планами развития нашей области в новой экономической реальности. При этом он отметил, что его слова будут адресованы не только приглашенным, но всем жителям региона.

Губернаторское послание начнется 31 мая в 11:00 во Дворце спорта «Юность». Его трансляция будет вестись в эфире телеканала ОТВ, а также на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и telegram.

Помимо отчета о проделанной работе, выступление губернатора включает и планы на текущий год. Само мероприятие проходит ежегодно, собирая помимо народных избранников лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений.