Текслер встретится с челябинскими элитами во Дворце спорта

Алексей Текслер выступит перед первыми лицами Челябинской области 31 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратится с посланием к региональным элитам во Дворце спорта «Юность». Выступление прозвучит 31 мая, подтвердил URA.RU председатель регионального парламента Александр Лазарев.

«Да, назначенная на 31 мая сессия законодательного собрания начнется в 11:00 во дворце спорта „Юность“ с отчета главы региона. Вторая часть сессии, которая касается только депутатов, продолжится с 13:00 непосредственно в здании ЗСО», — пояснил URA.RU Лазарев.

Помимо отчета о проделанной работе, выступление губернатора включает и планы на текущий год. Так, в 2021 году Текслер говорил о завершении строительства метро в виде метротрама, обновлении транспорта, привлечении новых инвесторов, возведении огромного спортивного комплекса в столице области и перспективе присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту.

Само мероприятие проходит ежегодно, собирая помимо народных избранников лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. До пандемии для мероприятия приходилось, в частности, снимать зал Драматического театра на несколько сотен мест.

В этом смысле Дворец спорта также воспринимается знаковым: в феврале 2021 года глава региона подписал распоряжении о закрытии в «Юности» главного автовокзала города, устроенного там при экс-губернаторе Михаиле Юревиче, несмотря на протесты населения. Организатором «спортвокзала» выступил начальник управления транспорт мэрии Камил Маматказин, уволившийся в апреле 2012 года. Закрыть его обещал в 2017 году еще мэр Челябинска Евгений Тефтелев, но был сначала уволен, а затем задержан ФСБ за коррупцию. Сейчас он продолжает отбывать срок за поборы с бизнеса.

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