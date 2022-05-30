Богатейший депутат Екатеринбурга заработал в 12 раз больше мэра

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург , николаев дмитрий
Дмитрий Николаев всегда поправляет журналистов: в декларациях не его личные деньги, а предприятия Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев (ЛДПР) третий год подряд отчитался о самом высоком годовом доходе среди депутатов — 69,6 миллиона рублей. Это почти в 12 раз больше, чем у мэра Алексея Орлова (5,6 млн), следует из деклараций, размещенных на сайте представительного органа.

По сравнению с предыдущим годом в 2021-м Николаев заработал на 4,2 миллиона больше. Согласно документу, он приобрел квартиру (71,9 кв. м.) и нежилое помещение (9,3 кв. м.). Кроме того, в его гараже появились снегоболотоход Outlander MAX XT 650 и автоприцеп. Ранее Николаев подчеркивал, что речь идет не о его личных доходах, а о движении средств в рамках его предпринимательской деятельности. Депутату принадлежит 50% УЖК «Ардо».

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На втором месте по заработку в гордуме — депутат Алексей Вихарев (считается лидером неформальной фракции, куда входит Николаев). Он задекларировал 63,4 миллиона рублей (на 22 миллиона больше, чем в 2020-м). Объекты недвижимости на Вихарева не записаны. На третьем месте — еще один депутат из команды Вихарева, Алексей Мещеряков. Его доход составил 51,5 миллиона рублей.

С третьей строки неформального рейтинга Мещеряков сместил бывшего вице-мэра, девелопера («ЛСР. Недвижимость-Урал») Владимира Крицкого. Он заработал 50,8 млн, на 13 миллионов больше, чем в 2020-м.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев (ЛДПР) третий год подряд отчитался о самом высоком годовом доходе среди депутатов — 69,6 миллиона рублей. Это почти в 12 раз больше, чем у мэра Алексея Орлова (5,6 млн), следует из деклараций, размещенных на сайте представительного органа. По сравнению с предыдущим годом в 2021-м Николаев заработал на 4,2 миллиона больше. Согласно документу, он приобрел квартиру (71,9 кв. м.) и нежилое помещение (9,3 кв. м.). Кроме того, в его гараже появились снегоболотоход Outlander MAX XT 650 и автоприцеп. Ранее Николаев подчеркивал, что речь идет не о его личных доходах, а о движении средств в рамках его предпринимательской деятельности. Депутату принадлежит 50% УЖК «Ардо». На втором месте по заработку в гордуме — депутат Алексей Вихарев (считается лидером неформальной фракции, куда входит Николаев). Он задекларировал 63,4 миллиона рублей (на 22 миллиона больше, чем в 2020-м). Объекты недвижимости на Вихарева не записаны. На третьем месте — еще один депутат из команды Вихарева, Алексей Мещеряков. Его доход составил 51,5 миллиона рублей. С третьей строки неформального рейтинга Мещеряков сместил бывшего вице-мэра, девелопера («ЛСР. Недвижимость-Урал») Владимира Крицкого. Он заработал 50,8 млн, на 13 миллионов больше, чем в 2020-м.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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