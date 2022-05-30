Мэр Екатеринбурга обеднел в четыре раза, заработав меньше жены

Список недвижимости, принадлежащей Алексею Орлову, не поменялся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Официальный доход главы Екатеринбурга Алексея Орлова за 2021 год составил 5,6 миллиона рублей — в четыре раза меньше, чем в 2020-м. Его супруга Елена задекларировала больший заработок — 7,3 миллиона. Это следует из финансовых отчетов, опубликованных на сайте гордумы.

Как и год назад, Орлову принадлежат дом (524,1 кв. м.) в элитном поселке Карасьеозерский-1, земельный участок (2090 кв. м.), гараж и машиноместо. В его гараже по-прежнему Toyota Land Cruiser-200, снегоболотоход Outlander Max XT и автоприцеп. В пользовании у Орлова находятся квартира (87,7 кв. м.), принадлежащая супруге, дом (92,4 кв. м.) и участок в 34,7 га.

В собственности у Елены Орловой — квартира (87,7 кв. м.) и три нежилых помещения. Она ездит на кроссоверах Hyundai Creta и BMW X3. Ее заработок за год также сократился — на 6,4 млн.

В апреле стало известно, что Орлов закрыл тридцатилетнюю ипотеку на дом в Карасьеозерском-1, взятую им в конце апреля 2020-го. Позднее градоначальник объяснил, что, чтобы оперативно рассчитаться по кредиту, ему пришлось продать дом в Тюмени (это нашло отражение в его декларациях за 2019-й и 2020 годы).

В конце 2021-го депутаты изменили схему начисления зарплаты Орлову. Она состоит из оклада (63902 рубля, он не изменился), ежемесячной надбавки до трех окладов и надбавки за доступ к гостайне — в общей сложности более 300 тысяч рублей. Кроме того, градоначальнику ежегодно полагаются отпускные в виде двух окладов. Комментируя эти нововведения, в департаменте финансов мэрии заверяли, что зарплата Орлова не увеличилась, а просто изменилась механика.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам