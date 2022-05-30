Сомнолог Царева назвала опасную причину сонного паралича

31 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

При нарколепсии человек может внезапно уснуть Фото: Анна Майорова © URA.RU Сонный паралич может быть симптомом нарколепсии — заболевание нервной системы, когда человек может внезапно уснуть в любом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Мы можем рассматривать сонный паралич, как симптом заболевания нарколепсия. В этом случае мы должны рассматривать плюсы и минусы этого состояния. Во-первых, это очень редко возникает. Во-вторых, кроме России в некоторых странах есть лекарства, которые помогают сохранять активность можно сохранять в течение дня. В России, к сожалению, это не лечится. Мы можем только выявить», — сказала Елена Царева. «Нарколепсия — это заболевание нервной системы, которая заключается в том, что появляется избыточная сонливость, гиперсомния по классификации нарушения сна. При этом избыточная сонливость возникает в течение дня, непредсказуемо и не контролируется. Человек может неожиданно заснуть, потерять мышечный тонус. Грубо говоря, шел, шел, заснул, упал. Именно это мешает каким-то активным действиям, управлению автомобилем, ответственным работам», — уточнила сомнолог. Однако подобный диагноз встречается крайне редко, подчеркнула собеседница агентства. «У наших коллег было исследование по распространенности нарколепсии в России. И там всего несколько человек. У нас всего три человека обратилось за всю нашу практику. 0,03 до 0,16% от нашей популяции», — уточнила собеседница агентства. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Сонный паралич может быть симптомом нарколепсии — заболевание нервной системы, когда человек может внезапно уснуть в любом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Мы можем рассматривать сонный паралич, как симптом заболевания нарколепсия. В этом случае мы должны рассматривать плюсы и минусы этого состояния. Во-первых, это очень редко возникает. Во-вторых, кроме России в некоторых странах есть лекарства, которые помогают сохранять активность можно сохранять в течение дня. В России, к сожалению, это не лечится. Мы можем только выявить», — сказала Елена Царева. «Нарколепсия — это заболевание нервной системы, которая заключается в том, что появляется избыточная сонливость, гиперсомния по классификации нарушения сна. При этом избыточная сонливость возникает в течение дня, непредсказуемо и не контролируется. Человек может неожиданно заснуть, потерять мышечный тонус. Грубо говоря, шел, шел, заснул, упал. Именно это мешает каким-то активным действиям, управлению автомобилем, ответственным работам», — уточнила сомнолог. Однако подобный диагноз встречается крайне редко, подчеркнула собеседница агентства. «У наших коллег было исследование по распространенности нарколепсии в России. И там всего несколько человек. У нас всего три человека обратилось за всю нашу практику. 0,03 до 0,16% от нашей популяции», — уточнила собеседница агентства.