Челябинский экс-силовик попал в СИЗО за смертельную драку

Кирилла Зубкова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского экс-силовика Кирилла Зубкова отправили в СИЗО после смертельной драки. Такое решение принял судья Центрального районного суда Александр Табаков, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении теперь уже бывшего следователя СК Ленинского района Кирилла Зубкова. Адвокат обвиняемого Алексей Тетюев попросил, чтобы в зале суда присутствовали представителей СМИ, чтобы обеспечить гласность процесса. Судья Табаков, слушая вменение следствия, сделал процесс закрытым.

Суд учел, что Зубков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и знаком с сотрудниками СК, поэтому может оказывать давление на следствие. В результате суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца до 28 июля 2022 года.

Следствие считает, что обвиняемый вместе с бывшим следователем следственного управления СКР по области Дмитрием Зыковым рано утром в субботу, 28 мая, ехали с развлекательного заведения в такси и увидели драку около ночного клуба Opera. С целью разнять дерущихся они остановились, вышли из машины и попытались пресечь конфликт, однако сами причинили травмы головы одному из мужчин. В результате драки потерпевший копейчанин Владимир Горбунов скончался на месте.

Ранее под стражу в Центральном райсуде Челябинска был взят Зыков. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый экс-следователь вину не признал.

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