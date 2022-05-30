Московский вуз призвал оставить ЕГЭ при отмене Болонской системы

30 мая 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Россия должна сохранить элементы Болконской системы, чтобы улучшить образование, считает проректор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия не должна отказываться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с выходом из Болонской системы образования. Об этом заявила проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Коломны Елена Ветошкина. По мнению Ветошкиной, именно благодаря ЕГЭ выпускники российских школ имеют возможность подавать документы сразу в пять вузов и выбирать в каждом до 10 направлений. «Надо взять лучшее из того, что было у нас раньше, и совместить с плюсами Болонской системы. Идеальной комбинацией было бы увеличение аудиторных занятий и сохранение практико-ориентированного подхода, который так ярко проявляется в бакалавриате. В этом случае мы сможем найти золотую середину и построим собственную уникальную систему образования, не бросаясь из крайности в крайность», — сказала Ветошкина в разговоре с «Подмосковье сегодня». Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитом в России этапом, передает RT. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия не должна отказываться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с выходом из Болонской системы образования. Об этом заявила проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Коломны Елена Ветошкина. По мнению Ветошкиной, именно благодаря ЕГЭ выпускники российских школ имеют возможность подавать документы сразу в пять вузов и выбирать в каждом до 10 направлений. «Надо взять лучшее из того, что было у нас раньше, и совместить с плюсами Болонской системы. Идеальной комбинацией было бы увеличение аудиторных занятий и сохранение практико-ориентированного подхода, который так ярко проявляется в бакалавриате. В этом случае мы сможем найти золотую середину и построим собственную уникальную систему образования, не бросаясь из крайности в крайность», — сказала Ветошкина в разговоре с «Подмосковье сегодня». Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитом в России этапом, передает RT. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году.