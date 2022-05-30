Сейчас Краснознаменную группу реставрируют в Первоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Краснознаменная группа — легендарный памятник времен СССР — будет восстановлена на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Такое решение приняли горожане, участвовавшие в опросе, проводившемся на сайте мэрии с 16 мая.

«Всего в голосовании приняло участие 2332 респондента. По мнению горожан, лучшим местом для архитектурной композиции должна стать площадь Первой Пятилетки. Этот вариант из четырех предложенных набрал 41,8% от общего числа проголосовавших», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Ранее в пользу Уралмаша высказывался и мэр Алексей Орлов.

Второе место заняла площадка на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина (31,1% голосов), третье — пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (14%), четвертое — площадка на пересечении улиц Героев России и Стрелочников (13,1%). Итоги опроса пересматриваться не будут, дали понять власти.

Краснознаменная группа появилась на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через несколько лет власти заговорили о том, что группу восстановят, но не на прежнем месте — поскольку Плотинке, как гидротехническому сооружению, необходим капремонт. Сейчас Краснознаменная группа находится на реставрации в Первоуральске.