Восстановление Краснознаменной группы оплачивают неназванные меценаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Краснознаменную группу — легендарный памятник времен СССР — стоит разместить на площади Первой Пятилетки на Уралмаше, считает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, именно с этим районом связана трудовая доблесть уральской столицы.

«Уралмаш — это наша гордость, это все, что связано с присвоением нашему городу статуса города трудовой доблести, в том числе и благодаря „Уралмашзаводу“», — объяснил Орлов. Но окончательно решение должны приять горожане, добавил он. Также Орлов отметил, что восстановление Краснознаменной группы оплачивается некими меценатами, то есть не из бюджета.

Как писало URA.RU, с 16-го по 30 мая на сайте мэрии проходит голосование о новом месте для Краснознаменной группы. Предложены четыре варианта: перекресток улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, перекресток Машиностроителей-Космонавтов, площадь Первой Пятилетки.

Краснознаменная группа появилась на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через некоторое время шпили Краснознаменной группы обнаружили в ужасном состоянии во дворе Октябрьского ДЭУ. Позднее их переместили на базу МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС), а оттуда доставили на реставрацию в Первоуральск.

Туда же скоро привезут трехметровый «Орден Ленина», который был в центре Краснознаменной группы. Долгое время реликвию не могли найти.

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