Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

31 мая 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Кукурузные хлопья на завтрак нельзя употреблять чаще одного раза в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кукурузные хлопья не рекомендуется употреблять чаще одного раза в неделю, поскольку в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Они не всегда полезны, потому что делаются из измельченного, переработанного зерна, добавляются различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Они не требуют варки, но, в то же время, эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно», — сказала Дарья Русакова. Кандидат медицинских наук отметила, что подобные завтраки нельзя употреблять чаще одного раза в неделю. «Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов. Если это раз в неделю на завтрак, то допустимо, но ежедневно, тем более в детском питании, употребление таких завтраков я бы не рекомендовала», — добавила она. Однако существуют хлопья и без сахара, уточнила собеседница агентства. «Есть сейчас хлопья и без сахара, но для того, чтобы они выглядели как хлопья, в них добавляется и мука, и различные загустители, чтобы это все схватывалось», — заключила Дарья Русакова. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Кукурузные хлопья не рекомендуется употреблять чаще одного раза в неделю, поскольку в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Они не всегда полезны, потому что делаются из измельченного, переработанного зерна, добавляются различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Они не требуют варки, но, в то же время, эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно», — сказала Дарья Русакова. Кандидат медицинских наук отметила, что подобные завтраки нельзя употреблять чаще одного раза в неделю. «Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов. Если это раз в неделю на завтрак, то допустимо, но ежедневно, тем более в детском питании, употребление таких завтраков я бы не рекомендовала», — добавила она. Однако существуют хлопья и без сахара, уточнила собеседница агентства. «Есть сейчас хлопья и без сахара, но для того, чтобы они выглядели как хлопья, в них добавляется и мука, и различные загустители, чтобы это все схватывалось», — заключила Дарья Русакова.