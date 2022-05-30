Полиция уже задержала подозревала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал пьяных южан, которые ночью на 29 мая избили екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш. Об этом Мирзоев заявил в разговоре с URA.RU.

«Категорически осуждаем их поведение. Конечно же мы будем работать над тем, чтобы такие случаи не повторялись. Мы будем всячески поддерживать правоохранительную систему. Никто этих преступников защищать не будет», — рассказал Мирзоев.

Он отметил, что после встречи глав диаспор с вице-губернатором Олегом Чемезовым на фоне февральского скандала с южанами, национальные организации проводили встречи в школе. «Добросовестные люди, торгующие, работающие на стройках, сами озабоченны тем, чтобы такое не происходило. Мы не первый год наблюдаем, что молодежь, которая вырастает в РФ, очень сильно отходит от наших обычаев и традиций. У нас такое поведение — непозволительно», — пояснил Мирзоев.

По данным очевидцев, четверо южан жестко избили молодого человека на улице. Конфликт, по предварительным сведениям, носил бытовой характер, сообщили URA.RU в полиции. В соцсетях сообщали, что пострадавший находился в тяжелом состоянии, приехавшим медикам удалось его спасти — вернуть его в сознание получилось только спустя 30 минут.

В феврале 2022 года подростки-южане на Сортировке напали на двух женщин в автобусе, в результате одна из них оказалась в больнице. В конфликт вмешался губернатор области Евгений Куйвашев, который пообещал лично разобраться с виновными. Главы диаспор встречались с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Оба подростка находятся в СИЗО до вынесения приговора, их родители обращались к Куйвашеву с просьбой объективно провести расследование драки, поскольку произошедшее якобы могло быть провокацией.

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