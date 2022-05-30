Процесс денацификации требует от России сменить режим президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
«Украина находилась под влиянием идеологии Степана Бандеры, украинского националиста, чьи последователи убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских. Настоящая денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет агрессивно поддерживать российскую цель искоренения неонацистской идеологии на Украине», — пишет Риттер.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР.
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