Экс-разведчик США призвал Россию сменить власть на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Россия должна отстранить от власти Владимира Зеленского, считает Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Процесс денацификации требует от России сменить режим президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«Украина находилась под влиянием идеологии Степана Бандеры, украинского националиста, чьи последователи убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских. Настоящая денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет агрессивно поддерживать российскую цель искоренения неонацистской идеологии на Украине», — пишет Риттер.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР.

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Процесс денацификации требует от России сменить режим президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер. «Украина находилась под влиянием идеологии Степана Бандеры, украинского националиста, чьи последователи убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских. Настоящая денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет агрессивно поддерживать российскую цель искоренения неонацистской идеологии на Украине», — пишет Риттер. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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