Южная Осетия перенесла референдум о присоединении к России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении Республики к России до завершения консультаций с Москвой. Об этом сообщается в указе президента Южной Осетии, опубликованном на его сайте.
«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, <…> [постановляю] приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года „О назначении референдума Республики Южная Осетия“», — говорится в документе. Уточняется, что президент Южной Осетии поддерживает инициативу граждан об интеграции с РФ, но назначение референдума будет перенесено до завершения консультаций с российской стороной.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении Республики к России до завершения консультаций с Москвой. Об этом сообщается в указе президента Южной Осетии, опубликованном на его сайте. «Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, <…> [постановляю] приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года „О назначении референдума Республики Южная Осетия“», — говорится в документе. Уточняется, что президент Южной Осетии поддерживает инициативу граждан об интеграции с РФ, но назначение референдума будет перенесено до завершения консультаций с российской стороной. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ. Президент РФ Владимир Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии.