30 мая 2022

Свердловские водители выстроились в буквы Z и V в поддержку СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, день пограничника
Свердловские пограничники поддержали спецоперацию Фото:

Пограничники из Лесного (Свердловская область) выстроили автомобили форме букв Z и V в поддержку спецоперации, проходящей на территории Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Лесной online».

«Пограничники возложили цветы к вечному огню и Мемориалу участникам локальных войн, выстроили машины в форме букв V и Z в поддержку действий Президента и российской армии и проехали праздничной колонной по городу», — сообщили в telegram-канале.

Свердловские военнослужащие 28 мая провели праздничные мероприятия, посвященные дню пограничника. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, детей войны. Завершилось празднование торжественной песней ветерана Сергея Захарова и показательным выступлением кинологов со служебными собаками.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей в Донбассе от страданий, от геноцида».

Автомобили выстроили в букву Z
Фото:
Пограничники поддержали спецоперацию
Фото:
Военнослужащие отпраздновали день пограничника
Фото:
Фото:

Пограничники из Лесного (Свердловская область) выстроили автомобили форме букв Z и V в поддержку спецоперации, проходящей на территории Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Лесной online». «Пограничники возложили цветы к вечному огню и Мемориалу участникам локальных войн, выстроили машины в форме букв V и Z в поддержку действий Президента и российской армии и проехали праздничной колонной по городу», — сообщили в telegram-канале. Свердловские военнослужащие 28 мая провели праздничные мероприятия, посвященные дню пограничника. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, детей войны. Завершилось празднование торжественной песней ветерана Сергея Захарова и показательным выступлением кинологов со служебными собаками. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей в Донбассе от страданий, от геноцида».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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