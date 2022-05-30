Свердловские пограничники поддержали спецоперацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пограничники из Лесного (Свердловская область) выстроили автомобили форме букв Z и V в поддержку спецоперации, проходящей на территории Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Лесной online».

«Пограничники возложили цветы к вечному огню и Мемориалу участникам локальных войн, выстроили машины в форме букв V и Z в поддержку действий Президента и российской армии и проехали праздничной колонной по городу», — сообщили в telegram-канале.

Свердловские военнослужащие 28 мая провели праздничные мероприятия, посвященные дню пограничника. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, детей войны. Завершилось празднование торжественной песней ветерана Сергея Захарова и показательным выступлением кинологов со служебными собаками.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей в Донбассе от страданий, от геноцида».

Автомобили выстроили в букву Z Фото: telegram-канал «Лесной online»

Пограничники поддержали спецоперацию Фото: telegram-канал «Лесной online»

Военнослужащие отпраздновали день пограничника Фото: telegram-канал «Лесной online»