Автомобилист погиб в Свердловской области, слетев с трассы. Фото

15 мая 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Авария произошла на втором километре дороги Ирбит — Лесной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. «По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель. Водитель иномарки не справился с управлением Фото: УГИБДД по Свердловской области Авария произошла на дороге Ирбит — Лесной Фото: УГИБДД по Свердловской области Водитель скончался до приезда врачей Фото: УГИБДД по Свердловской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. «По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель.