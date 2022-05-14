14 мая 2022

Автомобилист погиб в Свердловской области, слетев с трассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Авария произошла на втором километре дороги Ирбит — Лесной Фото:

Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель.

Водитель иномарки не справился с управлением
Фото:
Авария произошла на дороге Ирбит — Лесной
Фото:
Водитель скончался до приезда врачей
Фото:

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Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. «По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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