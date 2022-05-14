Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель.
Водитель иномарки не справился с управлением
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Авария произошла на дороге Ирбит — Лесной
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель скончался до приезда врачей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Ирбит — Лесной (Свердловской области) вечером 14 мая. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина столкнулась с деревом, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. «По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ирбита, выбрал неправильную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги вправо, наехал на деревья и опрокинулся», — рассказывают в Госавтоинспекции. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также им предстоит установить, в каком состоянии находился водитель.