15 февраля 2022

СК выдвинул новое обвинение беглому тюменскому олигарху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Следователи ходатайствуют о заочном аресте Лисовиченко Фото:

В Тюмени Следственный комитет предъявил новое обвинение беглому олигарху, бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко. Его обвинили в мошенничестве.

«По версии следствия, в 2018 году перед увольнением директор незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере 10 $ млн. Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию», — сообщает «Коммерсант».

Лисовиченко находится в Италии и попросил у властей политического убежища. В конце января СК региона вынесло постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Недавно следователи обратились в Ленинский райсуд Тюмени с ходатайством о заочном аресте экс-гендиректору завода, суд удовлетворил просьбу. Суд уже обвинял Лисовиченко в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), летом Ленинский райсуд заочно арестовал его.

Ранее Лисовиченко задержали в Италии, он находится с 2019 года в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Информацию подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство готовит запрос об экстрадиции в Россию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Тюмени Следственный комитет предъявил новое обвинение беглому олигарху, бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко. Его обвинили в мошенничестве. «По версии следствия, в 2018 году перед увольнением директор незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере 10 $ млн. Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию», — сообщает «Коммерсант». Лисовиченко находится в Италии и попросил у властей политического убежища. В конце января СК региона вынесло постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Недавно следователи обратились в Ленинский райсуд Тюмени с ходатайством о заочном аресте экс-гендиректору завода, суд удовлетворил просьбу. Суд уже обвинял Лисовиченко в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), летом Ленинский райсуд заочно арестовал его. Ранее Лисовиченко задержали в Италии, он находится с 2019 года в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Информацию подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство готовит запрос об экстрадиции в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...