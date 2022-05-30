ТАСС: в РФ завершили испытания ракет «Циркон» с нового носителя 31 мая 2022 в 05:45 Размер текста - 17 + По словам источника ТАСС, в РФ завершились госиспытания «Циркона» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В России завершились государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя. «Пуск „Циркона“ на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что официальной информации о запусках нет. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска «Циркона». В субботу Минобороны РФ опубликовало видео с испытаний ракеты на российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В России завершились государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя. «Пуск „Циркона“ на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что официальной информации о запусках нет. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска «Циркона». В субботу Минобороны РФ опубликовало видео с испытаний ракеты на российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям