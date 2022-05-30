30 мая 2022

ТАСС: в РФ завершили испытания ракет «Циркон» с нового носителя

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
По словам источника ТАСС, в РФ завершились госиспытания «Циркона» Фото:

В России завершились государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя.

«Пуск „Циркона“ на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что официальной информации о запусках нет.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска «Циркона». В субботу Минобороны РФ опубликовало видео с испытаний ракеты на российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

В России завершились государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя. «Пуск „Циркона“ на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что официальной информации о запусках нет. Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска «Циркона». В субботу Минобороны РФ опубликовало видео с испытаний ракеты на российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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