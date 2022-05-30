СМИ: система РФ подавила беспилотник НАТО над Черным морем 31 мая 2022 в 07:24 Размер текста - 17 + Беспилотник НАТО пытался вести разведку Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила работу беспилотника НАТО над Черным морем. Предполагается, что летательный аппарат пытался вести разведку, сообщил источник РИА «Новости». «Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — цитирует РИА «Новости» данные источника. Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска научились распознавать с воздуха тяжелую технику Запада, которую Украина получает от НАТО. Альянс 30 мая начал боевые учения Ramstein Legacy 2022 с использованием боевой авиации у границ России, их проводят в Польше и странах Балтии, пишет RT. Мероприятие планируют устраивать каждые два года, сообщает сайт MK.RU . Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила работу беспилотника НАТО над Черным морем. Предполагается, что летательный аппарат пытался вести разведку, сообщил источник РИА «Новости». «Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — цитирует РИА «Новости» данные источника. Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска научились распознавать с воздуха тяжелую технику Запада, которую Украина получает от НАТО. Альянс 30 мая начал боевые учения Ramstein Legacy 2022 с использованием боевой авиации у границ России, их проводят в Польше и странах Балтии, пишет RT. Мероприятие планируют устраивать каждые два года, сообщает сайт MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям