Российские войска научились распознавать технику Запада с воздуха

Разведывательная миссия «Орлана» обнаруживает с воздуха тяжелую технику и укрепрайоны ВСУ, под прицелом находится новое вооружение, которое Украина получила от НАТО. Об этом сообщили военные.
«Определенный опыт в этом есть. Гаубицы американские уже научились распознавать. Свой определенный облик. Западные РСЗО научились распознавать по колесной базе, по форме кузова», — рассказали военнослужащие Пятому каналу.
По словам военных, артиллерийское подразделение Южного военного округа круглосуточно находится начеку, работает в две смены. Диверсионная группа две недели двигалась из Мариуполя в сторону подконтрольных России территорий, они смогли зайти вглубь на 30 километров, но пройти незамеченными мимо артиллеристов не получилось. Силы были неравны, диверсанты сдались сразу.
Ранее по заявлению Минобороны, ВС выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Ее главной целью в ведомстве назвали полное освобождение Донбасса.
Разведывательная миссия «Орлана» обнаруживает с воздуха тяжелую технику и укрепрайоны ВСУ, под прицелом находится новое вооружение, которое Украина получила от НАТО. Об этом сообщили военные. «Определенный опыт в этом есть. Гаубицы американские уже научились распознавать. Свой определенный облик. Западные РСЗО научились распознавать по колесной базе, по форме кузова», — рассказали военнослужащие Пятому каналу. По словам военных, артиллерийское подразделение Южного военного округа круглосуточно находится начеку, работает в две смены. Диверсионная группа две недели двигалась из Мариуполя в сторону подконтрольных России территорий, они смогли зайти вглубь на 30 километров, но пройти незамеченными мимо артиллеристов не получилось. Силы были неравны, диверсанты сдались сразу. Ранее по заявлению Минобороны, ВС выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Ее главной целью в ведомстве назвали полное освобождение Донбасса.