30 мая 2022

В Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы

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Врача осудили за подделку документов Фото:

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, под статью попала местная врач-терапевт. Женщина оформила поддельные медотводы от вакцинации против коронавирусной инфекции.

По версии следствия, в 2021 году, чтобы избежать отстранения от работы и при этом не прививаться от коронавирусной инфекции, двое работников «Ремпутьмаша» обратились к знакомому врачу-терапевту за помощью. «Желая помочь знакомым, медработник бесплатно оформила медотводы, в которые внесла ложные сведения о противопоказаниях к вакцинации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал женщину виновной. Она выплатила 24 тысячи рублей штрафа. С перечислением средств врач затягивать не стала и оплатила всю сумму в период для добровольного погашения долга.

Ранее URA.RU сообщало о скандальном увольнении главного врача пермского онкодиспансера. Он был осужден за получение взятки и покинул свой пост.

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Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, под статью попала местная врач-терапевт. Женщина оформила поддельные медотводы от вакцинации против коронавирусной инфекции. По версии следствия, в 2021 году, чтобы избежать отстранения от работы и при этом не прививаться от коронавирусной инфекции, двое работников «Ремпутьмаша» обратились к знакомому врачу-терапевту за помощью. «Желая помочь знакомым, медработник бесплатно оформила медотводы, в которые внесла ложные сведения о противопоказаниях к вакцинации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Суд признал женщину виновной. Она выплатила 24 тысячи рублей штрафа. С перечислением средств врач затягивать не стала и оплатила всю сумму в период для добровольного погашения долга. Ранее URA.RU сообщало о скандальном увольнении главного врача пермского онкодиспансера. Он был осужден за получение взятки и покинул свой пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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