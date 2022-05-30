В Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы

Врача осудили за подделку документов Фото: Илья Московец © URA.RU

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, под статью попала местная врач-терапевт. Женщина оформила поддельные медотводы от вакцинации против коронавирусной инфекции.

По версии следствия, в 2021 году, чтобы избежать отстранения от работы и при этом не прививаться от коронавирусной инфекции, двое работников «Ремпутьмаша» обратились к знакомому врачу-терапевту за помощью. «Желая помочь знакомым, медработник бесплатно оформила медотводы, в которые внесла ложные сведения о противопоказаниях к вакцинации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал женщину виновной. Она выплатила 24 тысячи рублей штрафа. С перечислением средств врач затягивать не стала и оплатила всю сумму в период для добровольного погашения долга.

Ранее URA.RU сообщало о скандальном увольнении главного врача пермского онкодиспансера. Он был осужден за получение взятки и покинул свой пост.