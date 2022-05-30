Курганский прокурор анонсировал новые штрафы

В Курганской области предложили ввести штрафы за нарушение порядка отлова бездомных животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области предложили установить штрафы за нарушение порядка отлова бездомных животных. Об этом на заседании облдумы 31 мая сообщил прокурор Курганской области Андрей Назаров, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается установить административную ответственность за нарушение требований порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Курганской области <…> Данный порядок определяет предельное количество перевозимых отловленных животных, требования к автотранспортным средствам, сроки нахождения животных в транспортном средстве, расстояние от места отлова до приюта. Административная ответственность за нарушение данных требований не установлена», — сказал Назаров. Закон в первом чтении принят курганской областной думой.

Согласно законопроекту, за несоблюдение предельного количества перевозимых животных без владельцев, расстояния транспортировки, а также срока передачи бездомных животных в приюты, грозит административный штраф. Должностным лицам — от 5 000 до 10 000 рублей, юридическим — от 15 000 до 30 000 рублей. За те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, грозит штраф: должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей, юридическим — от 30 000 до 50 000 рублей.

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